Libia: Nicola Orlando inizia mandato come ambasciatore Ue a Tripoli

- Il diplomatico italiano Nicola Orlando ha iniziato oggi il suo mandato come nuovo ambasciatore dell'Unione europea in Libia. “Sono grato e onorato del privilegio di rappresentare l’Ue in questo paese”, ha scritto Orlando su X (ex Twitter). “Mi impegno a rilanciare il nostro partenariato con la Libia lavorando a stretto contatto con le autorità libiche, il popolo libico, gli Stati membri dell’Ue e i partner internazionali. C’è molto che possiamo fare insieme per sostenere la sovranità, l’unità, la sicurezza, il progresso democratico e la prosperità della Libia e del suo popolo”, ha aggiunto. (segue) (Lit)