Mediterraneo: a Napoli la cerimonia di avvicendamento al comando tattico di Irini (4)

- L'operazione europea conta sulla partecipazione attiva di 23 Stati Membri che forniscono navi, aeromobili e personale. Pur in un periodo di crisi internazionale, attualmente, due unità navali, sei aeree e più di 600 persone sono assegnate all'operazione, mentre altre navi ed aerei prendono parte a Irini su base non continuativa. In due anni e mezzo di attività, l'Operazione ha intercettato nell’area di operazioni oltre 11.525 navi mercantili, condotto più di 550 visite non ispettive a bordo con il consenso dei comandanti, rafforzando i legami con la marineria internazionale operante nel Mediterraneo Centrale e concluso un totale di 26 ispezioni complete a bordo con il consenso degli stati di bandiera. La Turchia ha negato il consenso a salire a bordo e ispezionare le navi sospette in dieci occasioni, l’ultima delle quali il 29 marzo 2023. L'Operazione tiene inoltre costantemente sotto osservazione 16 porti libici e 25 tra aeroporti e piste di atterraggio. Importante ricordare che a seguito delle ispezioni condotte sono stati sequestrati in due distinte occasioni quasi 150 veicoli trasformati per uso militare, e pertanto inviati in violazione dell’embargo, istituito in seguito alla risoluzione delle Nazioni Unite 1970 del 2011. (Res)