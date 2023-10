Sport: Zaratti (Avs), Abodi sbaglia, non si risolvono problemi stadi con commissario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Crediamo che il ministro Abodi stia sbagliando: non si risolvono i problemi dello sport e degli stadi con il commissario di governo. Serve ben altro: serve aprire un confronto aperto e libero nel Paese e nel parlamento che metta al centro il diritto di tutte e tutti di praticare lo sport e che discuta dove e come ammodernare gli stadi, partendo dal recupero e riuso delle strutture esistenti. Per fare questo non servono commissari, tutt’altro, serve condivisione, a cominciare dai Comuni e dagli enti addetti alla protezione dell’ambiente e del patrimonio artistico nazionale”. Lo afferma il capogruppo di Alleanza verdi e sinistra in commissione Affari costituzionali della Camera, Filiberto Zaratti. (Rin)