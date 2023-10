Egitto: Al Sisi, “se il prezzo del progresso è la fame mangeremo meno” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maait ritiene che l’aumento dei tassi di interesse danneggi tutti i paesi emergenti e in via di sviluppo, sottolineando che 23 miliardi di dollari in fondi esteri hanno lasciato l’Egitto nel giro di poche settimane. I tassi di interesse in Egitto sono attualmente al 19,25 per cento per i depositi e al 20,25 per cento per i prestiti, mentre il tasso di interesse reale in Egitto, cioè il tasso di interesse nominale meno il tasso di inflazione, è negativo del 18,15 per cento secondo gli ultimi dati. Il ministro delle Finanze prevede che l’avanzo primario nell’anno fiscale in corso raggiungerà il 2,5 per cento e che continuerà fino al 2027-2028. (segue) (Cae)