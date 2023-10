Egitto: Al Sisi, “se il prezzo del progresso è la fame mangeremo meno” (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, il ministro egiziano del Petrolio, Tarek El Molla, ha affermato che la strategia di raffinazione e produzione dell'Egitto fino al 2040 è stata aggiornata in collaborazione con un consulente internazionale specializzato. L'Egitto produce 2 milioni e 730 mila barili di petrolio e gas equivalenti al giorno, con 49 grandi progetti di produzione per un costo di 34 miliardi di dollari, ha detto El Molla. Sono stato inoltre attuati progetti di raffinazione e produzione per un costo di 7 miliardi di dollari, mentre l’Egitto punta a perforare 110 pozzi esplorativi con investimenti di 4,8 miliardi di dollari entro il 2030. (Cae)