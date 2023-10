Giustizia: Varchi (Fd'I), lascia perplessi presenza Schlein e Conte a congresso Area democratica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lascia perplessi la partecipazione di due leader politici al congresso di Area democratica, corrente di sinistra della magistratura. È il caso della presenza a Palermo, neanche a dirlo, di Elly Schlein, segreteria del Pd, e Giuseppe Conte presidente del Movimento 5 stelle. Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Carolina Varchi e capogruppo in commissione Giustizia alla Camera. "In un periodo storico molto delicato per l'Italia, l'esistenza delle correnti nella magistratura non può essere legittimata dalla presenza di leader politici. In questo modo si mette a rischio la fiducia dei cittadini verso un organo che dovrebbe essere autonomo e indipendente e in aggiunta - fatto ancor più grave - si crea un solco tra poteri dello Stato. Ma per la sinistra tutto è a loro consentito", ha aggiunto.(Com)