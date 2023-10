Polonia: Morawiecki, abbiamo accolto milioni di rifugiati ucraini e non bisogna dimenticarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia ha accettato qualche milione di rifugiati ucraini, e questo non va dimenticato. Lo ha detto oggi il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki durante la conferenza del partito Diritto e giustizia (PiS) a Katowice. Il premier ha avvertito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che i tedeschi "vorrebbero raggiungere un accordo con la Russia" senza coinvolgere i Paesi dell'Europa centrorientale, come riferisce l'agenzia di stampa "Pap". "Le prossime elezioni decideranno su questioni fondamentali" come il tenore di vita e la sicurezza della Polonia, oltre alle opportunità di sviluppo, ha aggiunto Morawiecki nel corso dell'intervento. (Vap)