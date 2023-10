Mediterraneo: a Napoli la cerimonia di avvicendamento al comando tattico di Irini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contrammiraglio greco Konstantinos Bakalakos è subentrato oggi all’italiano Valentino Rinaldi al comando tattico dell’operazione EuNavFor Med – Irini. La cerimonia di cambio del Force commander (comandante in mare) della forza europea che opera nel Mediterraneo centrale si è svolta a Napoli, a bordo della nave San Giusto della Marina militare italiana. "L'operazione Irini continua a dare il suo contributo per l'obiettivo internazionale di stabilità globale", ha dichiarato il contrammiraglio Rinaldi nel suo intervento alla cerimonia, sottolineando che "gli ultimi sei mesi sono stati un periodo molto intenso e pieno di impegni". Da parte sua, il comandante dell'operazione, l’ammiraglio di divisione Stefano Turchetto, ha detto: "Quello che facciamo ogni giorno è importante per la stabilità e la pace in Libia". (segue) (Res)