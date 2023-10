Mediterraneo: a Napoli la cerimonia di avvicendamento al comando tattico di Irini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Irini (in greco “Pace”) è stata lanciata il 31 marzo 2020, a seguito di una decisione del Consiglio dell’Unione europea. Il compito principale è contribuire all’attuazione dell’embargo sulle armi alla Libia, in conformità alla risoluzione 2292 (2016) e successive del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. I Force commander, con i rispettivi staff imbarcati, sono assegnati a rotazione semestrale da Italia e Grecia, contestualmente alla nave ammiraglia sede del comando. L’operazione ha anche alcuni compiti secondari, tra cui attività volte allo sviluppo delle capacità e alla formazione della Guardia costiera e della Marina libiche specialmente nel campo della ricerca e soccorso in mare. (segue) (Res)