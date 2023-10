Mediterraneo: a Napoli la cerimonia di avvicendamento al comando tattico di Irini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ammiraglio Turchetto ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo ad "Agenzia Nova" a margine della cerimonia. Gli è stato chiesto il motivo per cui la formazione della Guardia Costiera e della Marina Libiche non è ancora partita. "Irini ha predisposto un piano dettagliato che è all’attenzione dell’External Action Service dell’Unione europea e di tutti gli stati membri", ha affermato Turchetto, aggiungendo: "L’attuazione di tale piano presuppone un accordo con le istituzioni Libiche, che andrà ricercato all’indomani delle prossime elezioni. La formazione di cui stiamo parlando è ovviamente l’ultimo dei task dell’operazione, in termini temporali, ma può essere annoverato tra i più importanti affinché tutti gli attuali obiettivi assegnati ad Irini siano raggiunti". (segue) (Res)