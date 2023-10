Italia-Tunisia: ministro Locatelli incontra premier tunisino Hachani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha incontrato il primo ministro tunisino Ahmed Hachani. "Questa mattina ho avuto il piacere di incontrare il primo ministro della Repubblica tunisina Ahmed Hachani. Abbiamo parlato di inclusione e del grande impegno condiviso dai nostri Paesi per creare un futuro migliore per tutti. La collaborazione tra Italia e Tunisia rappresenta un passo importante per raggiungere gli obiettivi comuni di crescita e sviluppo e lavoreremo insieme per fare sempre di più", scrive Locatelli su Facebook. (Rin)