Marzabotto: Bonaccini, tagliati fondi, decisione inaccettabile

18 ottobre 2021

- "Marzabotto: la memoria non è questione contabile. La sindaca Valentina Cuppi ha ricevuto dal ministero della Difesa la comunicazione del taglio di due terzi del finanziamento per il mantenimento e la cura del Sacrario di Marzabotto. Una decisione sbagliata e inaccettabile, motivata dall'assenza di risorse, che arriva nei giorni delle commemorazioni dell'eccidio nazifascista, il più sanguinoso della Seconda guerra mondiale in Italia". Lo scrive su Facebook il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che aggiunge: "Per il sacrificio di chi ha perso la vita, Marzabotto è anche simbolo della rinascita democratica del nostro Paese. Oggi un luogo di memoria, messaggero di pace e solidarietà. Tagliare quei fondi, che di certo non incidono sul bilancio dello Stato, è un'offesa alle vittime stesse e ai sopravvissuti, ai volontari che vi lavorano, alla sua comunità, alla nostra regione e all'Italia. Il governo rimedi a questa assurdità". (Rin)