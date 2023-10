Marzabotto: Zanella (Avs), ripristinare fondi, così si uccide identità storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sdegno e preoccupazione” sono stati espressi dalla presidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Luana Zanella, dopo aver appreso della nota del ministero della Difesa, resa nota dalla sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi, di ridurre i fondi per la cura del Sacrario della città del bolognese, luogo di uno dei massacri più feroci della Seconda guerra mondiale. “Così si uccide la memoria e l’identità storica del nostro Paese. Chiediamo che i fondi siano subito ripristinati”, afferma in una nota. (Com)