Slovacchia: Fico, per governo prioritario riprendere controlli alle frontiere con Ungheria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovacchia deve necessariamente riprendere i controlli alle frontiere con l'Ungheria per arginare il flusso di migranti irregolari. Lo ha detto Robert Fico, leader del partito Direzione-socialdemocrazia (Smer) e vincitore delle elezioni anticipate tenute ieri in Slovacchia. "Una delle prime decisioni del governo deve essere un ordine che rinnovi i controlli alle frontiere con l'Ungheria", ha detto Fico in conferenza stampa. "Non sarà una bella immagine", ha detto, aggiungendo che potrebbe essere necessario l'uso della forza". (Vap)