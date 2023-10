Argentina: presidenziali, stasera il primo dei due dibattiti tra i cinque candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà questa sera a Santiago del Estero il primo dei due confronti tra i candidati alla presidenza dell'Argentina, in vista delle elezioni del 22 ottobre. All'appuntamento, che verrà trasmesso da tutti i canali radio e tv dello Stato, si presentano i vincitori delle cinque primarie obbligatorie tenute all'interno di altrettante coalizioni. L'uomo "da battere" è l'economista ultraliberale Javier Milei: protagonista assoluto del dibattito mediatico, Milei è stato il più votate alle primarie ed è stabilmente in testa ai sondaggi, seppur non con un margine tale da potersi decretare presidente già al primo turno. Al ballottaggio potrebbe passare l'attuale ministro dell'Economia, Sergio Massa, candidato del centrosinistra o, con meno probabilità, la ex ministra della Sicurezza, la conservatrice Patricia Bullrich. A loro, con una base elettorale potenzialmente molto inferiore, va aggiunto il governatore della provincia di Cordoba, l'esperto Juan Schiaretti, o la deputata di sinistra Myriam Bregman. (segue) (Abu)