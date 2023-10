Argentina: presidenziali, stasera il primo dei due dibattiti tra i cinque candidati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato organizzatore ha reso noto lo schema del dibattito e l'ordine degli interventi (Bregman, Massa, Bullrich, Schiaretti, Milei). Si parte con un minuto di tempo che ognuno dei candidati userà per una propria presentazione generale. A seguire, gli aspiranti presidenti avranno a disposizione due minuti di tempo per illustrare le loro posizioni su uno dei temi del dibattito, innescando la fase più "calda" dell'appuntamento: chiunque si senta citato in causa può spendere il diritto di replica, 45 secondi fino a un massimo di cinque volte. Quindi arriva il turno delle domande incrociate, che ciascun candidato può rivolgere, in quindici secondi, a tutti gli altri concorrenti. Si chiude con un intervento di un minuto ciascuno. I temi scelti per questo primo dibattito sono "economia", "educazione" e "diritti umani e convivenza democratica" (quest'ultimo scelto dagli elettori). Il secondo dibattito si terrà il 14 ottobre a Buenos Aires. (segue) (Abu)