Argentina: presidenziali, stasera il primo dei due dibattiti tra i cinque candidati (3)

- Stando alla maggioranza dei sondaggi, le presidenziali in Argentina si risolveranno con buona probabilità grazie al ballottaggio tra Milei e Massa. L'inchiesta elaborata dal Centro strategico latinoamericano di geopolitica (Celag) a esattamente un mese dall'apertura delle urne descrive una competizione in grande equilibrio, con Milei che godrebbe del 33,2 per cento dei consensi contro il 32,2 per cento di Massa. A breve distanza, ma apparentemente non in grado di conquistare un accesso al ballottaggio, l'ex ministra della Sicurezza, la conservatrice Patricia Bullrich. La Celag, tra gli istituiti che più si erano avvicinati al risultato delle primarie, segnala che quasi l'80 per cento del campione intende confermare il voto espresso ad ottobre, contro un 2,6 per cento che ha deciso di cambiare (e un 15,9 per cento di indecisi). Uno scenario che in ogni caso rende improbabile, almeno per il momento, che la presidenza si possa decidere al primo turno: per evitare il ballottaggio, in mancanza della maggioranza assoluta dei consensi, uno dei candidati dovrebbe ottenere almeno il 40 per cento dei voti, con non meno di dieci punti di distacco sul secondo. (segue) (Abu)