Argentina: presidenziali, stasera il primo dei due dibattiti tra i cinque candidati (4)

- Quanto ai singoli candidati, per il 30,4 per cento degli intervistati, il peggior difetto di Milei sono i toni violenti che usa in campagna, mentre il 21 per cento lo definisce un "imbroglione" e il 19,7 un "machista". Inoltre, quasi il 58 per cento del campione definisce "instabile" il leader de La Libertà Avanza (Lla), contro un 37,7 per cento che lo ritiene persona "autentica e coraggiosa". Per Massa le note dolenti sono gli insuccessi registrati nel suo passato, certificate dal 32,7 per cento del campione. Il 23,7 per cento mostra di non aver fiducia nelle sue capacità e il 19,1 lo ritiene un bugiardo. Il 30,4 per cento degli argentini vede in Bullrich il difetto di essere troppo orientata alla repressione, mentre il 27,7 per cento parla di cattive capacità gestionali e un 15,8 rimanda a presunte pratiche criminali. (segue) (Abu)