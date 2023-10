Regno Unito: ministro Difesa Shapps, guerra Ucraina ha portato a grande aumento spesa militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La guerra in Ucraina è stata uno dei motivi per l'aumento della spesa del Regno Unito nella difesa, che per la prima volta, sotto il governo conservatore, ha superato i 50 miliardi di sterline annui. Lo ha affermato il ministro della Difesa britannico, Grant Shapps, durante la conferenza del Partito conservatore. Shapps, ripreso dall'emittente "Sky News", ha annunciato che il Regno Unito ha siglato contratti per un valore di 4 miliardi di sterline con aziende britanniche per lo sviluppo "dei più potenti sottomarini d'attacco in dotazione alla marina". Il ministro ha poi aggiunto come Londra non possa abbandonare il sostegno a Kiev, nella prospettiva di una guerra che "Putin non può vincere" ma dalla quale il presidente russo "non ha una via di uscita". "Mentre parlo, nell'ambito del sostegno alla Nato, i caccia Typhoon dell'aeronautica britannica stanno atterrando in Polonia", per proteggere il Paese a fronte della minaccia russa, ha aggiunto Shapps.(Rel)