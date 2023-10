Rai: Carotenuto (M5s), su Fedez veto politico? Azienda spieghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se lo stop da parte della Rai alla partecipazione di Fedez a "Belve" di Francesca Fagnani fosse confermato ci troveremmo di fronte a un veto tanto ridicolo quanto grave. Così in una nota il capogruppo del Movimento 5 stelle (M5s) in Commissione di vigilanza Rai, Dario Carotenuto. "I vertici della Tv pubblica farebbero bene a esprimersi subito perché è forte il sospetto che si tratti di una scelta 'politica' legata alle ultime performance del cantante al concerto del Primo Maggio e a Sanremo, non particolarmente gradite dal governo Meloni", si legge. (Com)