Turchia: Pkk rivendica attentato ad Ankara

- Il Partito dei lavoratori del Kurdistan iracheno (Pkk) ha rivendicato l'attacco terroristico avvenuto questa mattina contro il ministero dell’Interno di Ankara, la capitale della Turchia. Lo riferisce l’agenzia di stampa curda “Firat News Agency”, che cita un comunicato delle Forze di difesa popolari (Hpg), l’ala militare del Pkk. L’attacco è stato perpetrato da un gruppo denominato "Battaglione Immortali", affiliato alle Hpg. La dichiarazione afferma che l'attacco è stato effettuato dai membri con nome in codice "Rojhat Zilan" e "Erdal Sahin". L'azione è stata compiuta per vendicare Hulya Demirer, nome in codice "Axin Mus", che ha perso la vita l'altro giorno a Diyarbakir, nel sud-est della Turchia. Il Pkk è considerato organizzazione terroristica da Turchia, Stati Uniti, Regno Unito e Unione europea. (Tua)