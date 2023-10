Mobilità: Autostrade, Diramazione Roma Nord chiusa per una notte l'immissione su A1 direzione Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 4 alle 6:00 di giovedì 5 ottobre, sarà chiusa la rampa di svincolo che dalla D18 Diramazione Roma nord immette sulla A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Roma/Gra (Grande raccordo anulare) ed è diretto verso Napoli.In alternativa si consiglia di percorrere il Gra, seguire le indicazioni per A24 Roma-Teramo o per la Diramazione Roma sud, per poi immettersi sulla A1 verso Napoli. Oppure percorrere la rampa di svincolo che dalla Diramazione Roma nord immette sulla A1 verso Firenze, uscire sulla A1 alla stazione di Ponzano Romano e rientrare dalla stessa in direzione di Napoli. (Com)