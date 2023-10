Germania: ex presidente Bundestag Schaeuble, ridurre aiuti a richiedenti asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Bundestag, Wolfgang Schaeuble, si è detto favorevole alla riduzione degli aiuti materiali ai richiedenti asilo in Germania. "Dobbiamo renderci conto che non possiamo più permetterci questa politica d'asilo", ha detto Schaeuble a "Zeit Online". "Se offriamo un livello più elevato di prestazioni sociali, non dovremmo sorprenderci che le persone cerchino di venire in Germania, se possibile", ha detto l'ex ministro dell'Interno e delle Finanze, esponente dell'Unione cristiano-democratica, auspicando anche "uniformità" a livello europeo. (Geb)