Ucraina: Borrell a Kiev, Unione europea continuerà a fornire sostegno militare

- L'Unione europea continuerà a sostenere l'Ucraina. Lo ha affermato l'Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in visita oggi a Kiev, dove ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky, il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba e quello della Difesa, Rustem Umerov. "La guerra della Russia contro l'Ucraina è una minaccia esistenziale per tutti noi", ha scritto Borrell su X. Per queste ragioni, con Umerov è stata discussa "la continua assistenza militare Ue, perchè l'Ucraina ha bisogno di maggiori capacità e ne ha bisogno più rapidamente", ha spiegato Borrell. (Beb)