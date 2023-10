Giustizia: Speranzon (Fd'I), esiste piccola minoranza politicizzata contro politiche governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualche giorno fa la sentenza del tribunale di Catania contro il decreto del governo che ha liberato alcuni migranti; ieri la partecipazione di Giuseppe Conte e Elly Schlein al congresso di Area democratica, la corrente di sinistra della magistratura. Due episodi che ripropongono in maniera preoccupante il tema della magistratura politicizzata. È grave dover constatare che all'interno di un potere dello Stato esiste una componente che agisce secondo logiche politiche. L'amministrazione della giustizia, infatti, dovrebbe avvenire in maniera terza ed imparziale con l'unico fine di applicare la legge". Lo dichiara il vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia al Senato, Raffaele Speranzon. "Invece assistiamo sempre più spesso a sentenze politicamente orientate, come quella di Catania, che rischiano di vanificare le politiche del governo - aggiunge il parlamentare -. Fortunatamente questo fenomeno riguarda una piccola minoranza rispetto alla gran parte della magistratura, che con onore e rispetto adempie alla sua alta funzione costituzionale. Ciò però non può distogliere dalla preoccupazione e dai rischi di una sua politicizzazione".(Rin)