Libia-Italia: soddisfazione a Tripoli per il riavvio dei voli diretti

- C’è grande soddisfazione a Tripoli per il riavvio dei voli diretti tra Libia e Italia dopo una pausa di quasi dieci anni. E’ quanto emerge dall’incontro tenuto quest’oggi nella capitale libica tra l’ambasciatore d’Italia, Gianluca Alberini, e il ministro dei Trasporti del Governo di unità nazionale (Gun), Mohammed Shahoubi. “Grande soddisfazione per il riavvio ieri dei voli diretti tra i due Paesi e sviluppo delle società italiane che lavorano in Libia”, commenta la rappresentanza diplomatica d’Italia in Libia via X (ex Twitter). Il primo volo MT 522 della compagnia MedSky è partito ieri alle 10:02 dall'aeroporto Mitiga di Tripoli, in Libia, ed è atterrato a Roma Fiumicino alle 11:44, in anticipo rispetto all'orario previsto. I voli operati da MedSky saranno due a settimana il sabato e il mercoledì. Il costo del biglietto solo andata è di 1.385 dinari libici (267 euro circa), mentre andata e ritorno è di 2.770 dinari libici (534 euro circa). (segue) (Lit)