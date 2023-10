Libia-Italia: soddisfazione a Tripoli per il riavvio dei voli diretti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contestualmente, il presidente dell’Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac), Pierluigi Di Palma, ha firmato ieri a Tripoli un accordo con il presidente dell'Autorità per l'aviazione civile della Libia, Mohamed Shlebik, per definire l'ambito, le modalità, le frequenze dei collegamenti aerei tra i due Paesi. Da parte sua, ministero dei Trasporti del Gun ha sottolineato che “il memorandum firmato oggi mira a facilitare e incoraggiare le compagnie di trasporto aereo dei due paesi ad effettuare voli sia stagionali che regolari, aprendo la strada alla completa revoca del divieto precedentemente imposto all'aviazione civile libica per l'accesso allo spazio aereo europeo”. Lo scorso 24 luglio, un primo volo charter da Romaa Tripoli operato da Ita Airways con a bordo il premier del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, aveva segnato ufficialmente la ripresa dei voli commerciali diretti tra i due Paesi. (segue) (Lit)