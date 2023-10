Migranti: Fedriga, i Cpr tassello importante ma non panacea di tutti i mali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io il Cpr (Centro di permanenza per il rimpatrio) ce l’ho nella mia Regione e serve per rimpatriare persone con precedenti. È ovvio che i Cpr non risolvono i problemi: penso siano un tassello importante, ma non la panacea di tutti i mali”. Lo ha affermato il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ospite a “In mezz’ora”, su Rai3. (Rin)