Pd: Bonaccini, se correnti servono a indebolire partito non servono

18 ottobre 2021

- Se le correnti servono a organizzare le liste e a indebolire il partito non servono, se invece possono portare contributi di idee questo è assolutamente utile, perché un partito grande o è plurale o non lo è. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, intervenendo alla trasmissione "In mezz'ora in più" in onda su Raitre. "Negli ultimi anni le correnti del Pd sono servite soprattutto a organizzare le liste, e questo è stato uno dei motivi delle mie critiche alle classi dirigenti degli ultimi anni. Se servono a questo indeboliscono partito, se invece possono portare contributi di idee questo è assolutamente utile perché un partito grande o è plurale o non lo è", ha detto. (Rin)