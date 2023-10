Migranti: Fedriga, serve interventismo europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Serve un interventismo europeo che non può tradursi in una redistribuzione europea. Interventismo europeo significa far rispettare Schengen". Lo ha sottolineato, in merito alla questione migratoria, il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ospite a "In mezz’ora", su Rai3. "Deve essere tutelata la legalità", ha concluso Fedriga. (Rin)