FI: Mulè, solo tutti insieme possiamo realizzare idee Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La ricchezza, l’accuratezza e la profondità assicurate dall’Agenzia Nova sono per chiunque usufruisce del servizio, garanzia di affidabilità" Giorgio Mulè

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- "Oggi a Paestum si ritrova un movimento che deve essere all'altezza di Silvio Berlusconi, ed è una sfida che fa tremare i polsi perché siamo in un Paese che deve fare i conti con se stesso, deve uscire dagli schemi del passato e togliere le incrostazioni, perché se nel 2026 dovremo pagare 103 miliardi di euro solo di interessi, rispetto ai 57 miliardi di oggi, dovremo porci immediatamente il problema di come affrontare il futuro prossimo". Lo ha detto Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, intervenendo a Paestum alla tre giorni del suo partito. Il parlamentare ha, poi, sottolineato: "Berlusconi diceva che il debito pubblico e la pressione fiscale crescono insieme come hanno dimostrato i governi di sinistra, l'unico modo per abbatterlo è un grande programma di privatizzazioni per cinque punti percentuali di Prodotto interno lordo, che insieme alla ripresa della crescita e al ripristino dell' avanzo primario dei conti pubblici porterebbe il rapporto debito/Pil vicino al 100 per cento in cinque anni. Bisogna fare la riforma della giustizia e portare avanti la delega fiscale, questa è il nostro percorso tracciato da Silvio Berlusconi, il nostro compito è fare tutto ciò per dare un futuro ai nostri figli e all'Italia, viceversa non saremo all'altezza del presidente Berlusconi e solo tutti noi, insieme possiamo realizzare quello che lui ha ripetuto per trent'anni" (Rin)