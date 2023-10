Sanità: Donatorinati Polizia di Stato alla CardioRace della Capannelle con Massimiliano Rosolino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione "DonatoriNati Polizia di Stato" sta partecipando alla CardioRace all'Ippodromo "Capannelle" di Roma, la manifestazione per la sensibilizzazione alla salute del cuore organizzata sotto l'egida dell'Inrc, Istituto nazionale per le ricerche cardiovascolari. CardioRace vuole sensibilizzare l'opinione pubblica su questi temi, trattando ogni aspetto relativo al cuore, dalla sana e corretta alimentazione, allo stress; dall'attività fisica, ai fattori di rischio. Donatorinati, in linea con la CardioRace da venti anni sul territorio nazionale diffonde la cultura della donazione di sangue, avvalendosi di uomini e donne della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco che accompagnano ogni iniziativa di solidarietà. All'ippodromo delle Capannelle i volontari dell'Associazione DonatoriNati sono presenti con stand e punti informativi per avvicinare sempre di più il pubblico all'importanza della donazione. A far visita gli stand anche Massimiliano Rosolino. (Com)