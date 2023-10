Libano: scontri tra militari e civili nel distretto di Baalbek

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tafferugli tra militari dell'esercito nazionale del Libano e civili si sono verificati oggi a Labweh, un paesino situato a 950 metri d'altezza nel distretto di Baalbek, in Libano. I disordini sarebbero scoppiati per via di una protesta per l’uccisione di un giovane, di cui sono state rese note soltanto le iniziali "N.R.", da parte dei militari ieri sera. Negli incidenti di oggi sarebbero rimasti feriti alcuni militari, colpiti da alcune pietre lanciate dai dimostranti. L'Esercito nazionale libanese ha avviato un'indagine su tutti gli eventi occorsi, inclusa l'uccisione del giovane, per appurare le circostanze dell’accaduto. Secondo l’emittente televisiva “Mtv”, ora nel paese vige uno stato di calma relativa. Nel distretto di Baalbek, oltre il 70 per cento della popolazione è di fede musulmana sciita. A Labweh e nei dintorni si trovano diversi siti archeologici importanti e sono presenti i resti di un tempio di età romana, all'interno del quale, in epoca successiva, è stata costruita una casa. (Beb)