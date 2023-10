Russia: intelligence britannica, aumento spese difesa indica volontà di combattere per anni in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base ai documenti russi che indicano un aumento delle spese militari nel 2024, sembrerebbe che Mosca si stia preparando per “molti altri anni di combattimenti in Ucraina”. Questo quanto si legge nell'ultimo aggiornamento di intelligence del ministero della Difesa britannico. I documenti apparentemente trapelati dal dicastero delle Finanze russo suggeriscono che la spesa per la difesa nazionale dovrebbe aumentare a circa il 30 per cento della spesa pubblica totale nel 2024. "I dettagli completi sulla spesa per la difesa russa sono sempre riservati, ma queste cifre suggeriscono che la Russia si sta preparando per molti altri anni di combattimenti in Ucraina", secondo l'intelligence di Londra.(Rel)