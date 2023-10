Turchia: Erdogan, attacco ad Ankara "ultimo sussulto dei terroristi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha definito l'attacco terroristico sventato oggi vicino all'edificio del ministero dell’Interno, nel centro di Ankara, come uno degli "ultimi sussulti di terroristi". Il capo dello Stato ha parlato in occasione della cerimonia di apertura della Grande Assemblea Nazionale turca, il parlamento unicamerale del Paese, poche ore dopo l’attacco. Il luogo dell’attentato si trova a 300 metri dal foro legislativo turco. "L'attacco terroristico, durante il quale due criminali sono stati neutralizzati in seguito ad un intervento tempestivo delle nostre unità di sicurezza, è l'ultimo sussulto dei terroristi", ha detto Erdogan nel suo discorso al parlamento. Intanto, i due agenti di polizia feriti, Alim Reis Demirel e Erkan Karatas, “non sono in pericolo di vita”, ha detto il ministro dell’Interno della Turchia, Ali Yerlikaya, sulla piattaforma social X (ex Twitter). “Fortunatamente non sono in pericolo di vita. Auguro una pronta guarigione ai nostri eroi”, ha scritto il ministro. (segue) (Tua)