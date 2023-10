Trasporto aereo: Albano, nuovi voli da Ancona risultato epocale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi dall'aeroporto di Ancona sono partiti i primi voli che quotidianamente collegheranno il capoluogo marchigiano con Milano, Napoli e Roma. Un risultato impensabile fino a qualche anno fa, ottenuto grazie alla capacità e alla determinazione del presidente Acquaroli con il supporto del governo nazionale. Nella scorsa legge di Bilancio sono stati stanziati 3,7 milioni di euro annui per il 2023, il 2024 e il 2025 per il rilancio del Raffaello Sanzio, infrastruttura centrale per il turismo e lo sviluppo economico di tutto il territorio. Ai voli verso i principali scali italiani si sommano altre nuove destinazioni che collegheranno le Marche con il resto d'Europa. Un risultato davvero epocale che consentirà ai cittadini marchigiani di uscire da una condizione d'isolamento che perdurava da anni". Lo dichiara, in una nota, il sottosegretario all'Economia ed alle Finanze, Lucia Albano. (Com)