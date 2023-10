© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tema è complicato e infatti non ne parla nessuno. Ma io non voglio tacere: quanto dolore e preoccupazione nel vedere la rimozione dei simboli religiosi, come fanno qui gli azeri contro gli armeni. La diplomazia europea al solito sembra assente: c’è qualcuno a Bruxelles?". Lo scrive su X (ex Twitter) il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in merito a quanto sta accadendo nel Nagorno-Karabakh. (Rin)