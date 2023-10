Viterbo: mille lanterne luminose, notte magica a Vasanello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mille lanterne stagliate nel cielo già illuminato da una luna piena brillante, ha reso magica la serata organizzata a Vasanello in occasione della “notte delle lanterne”. Dopo gli arrosticini nella piazzetta dell’Ortaccio e le fritture in piazza della Libertà, alle 23 circa, in piazza della Repubblica, sotto le mura del castello degli Orsini, è cominciata la distribuzione di mille lanterne luminose. Prima una, poi una seconda e così, via via a centinaia per volta, le piccole mongolfiere sono decollate lentamente spinte dal soffio di calore e illuminate dalle fiammelle. Una immagine mozzafiato che è durata circa un’ora, fino a quando anche l’ultima “lucina” si è allontanata a tal punto da non essere più visibile.(Rer)