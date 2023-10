Spagna: popolari, Sanchez chiarisca i "dettagli tecnici" dell'amnistia per indipendentisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore generale del Partito popolare (Pp), Elias Bendodo, ha chiesto al presidente del governo spagnolo uscente, Pedro Sanchez, di "chiarire" quali sono i "dettagli tecnici" dell'amnistia che sta negoziando con gli indipendentisti catalani e in che modo si va ad "inquadrare" un referendum di autodeterminazione in Catalogna. L'esponente popolare è intervenuto nel corso di un evento di partito ad Oviedo, accusando il premier socialista di avere "scambiato i principi costituzionali con il fango" nella fallita investitura del leader popolare Alberto Nunez Feijoo. A questo proposito, Bendodo ha evidenziato che Feijoo ha "optato per il senso dello Stato, per la parola, per l'impegno e l'unità della Spagna. Sanchez ha optato per il fango. Ha gettato nel dibattito il deputato più volgare che ha tra le sue fila e si è visto che il fango è l'habitat naturale di Pedro Sánchez". La scorsa settimana, la portavoce di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), Raquel Sans, aveva affermato che l'amnistia da parte di un possibile nuovo governo di Pedro Sanchez è "scontata" e c'è già stato uno "scambio di documenti" tra le parti che stanno negoziando. Sans ha evidenziato che queste trattative sono già andate oltre la "parte politica" e sono entrate nella "parte tecnica". (Spm)