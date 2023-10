Fd'I: Trancassini, nel Lazio aumentati i tesseramenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprime soddisfazione per i dati del tesseramento di Fratelli d’Italia "che si è chiuso nelle Province laziali rilevando numeri molto importanti che registrano incrementi notevoli rispetto allo scorso anno e che, quando saranno definitivi, sorprenderanno tutti. Un risultato che testimonia la salute del nostro partito e il gradimento del lavoro portato avanti dal premier e dalla nostra squadra sui territori. Ringrazio i coordinatori provinciali e tutti i nostri militanti per questi straordinari numeri”. Lo dichiara in una nota il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Lazio, Paolo Trancassini. (Com)