Fisco: Grimaldi (Avs), Giorgetti manda al macero legge delega dei "tassapiattisti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come volevasi dimostrare siamo davanti all’ennesima retromarcia in cui Giorgetti senza nemmeno aprire un dibattito manda al macero la delega fiscale. Benissimo un’altra sconfitta per i tassapiatisti”. Lo sostiene il vicepresidente di Alleanza verdi e sinistra alla Camera, Marco Grimaldi, commentando le affermazioni del ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, sulla riforma dell’Irpef. “Progressività anziché Flat tax, lotta all’evasione anziché pace fiscale, più tasse per i ricchi anziché meno tasse per tutti. Servirebbe una riforma dell’imposta sulle persone fisiche, sì, ma perché oggi in Italia chi vive di rendite finanziarie o immobiliari paga meno tasse di chi lavora - aggiunge il parlamentare -. L’evasione fiscale supera ogni anno i 100 miliardi, l’Irpef è pagata quasi esclusivamente da lavoratori dipendenti e pensionati, i grandi patrimoni sono quasi esenti da imposizione. Persino al momento della successione delle grandi dinastie imprenditoriali gli eredi pagano poco o nulla del dovuto”. (Rin)