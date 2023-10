Polonia: a Varsavia manifestazione di Coalizione civica in vista delle elezioni del 15 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via a Varsavia la marcia "del milione di cuori", organizzata dal partito di opposizione Coalizione civica (Po). L'evento si tiene a due settimana di distanza dalle elezioni parlamentari del 15 ottobre e vede la partecipazione di migliaia di persone per contestare la formazione di governo Diritto e giustizia (PiS). "Un grande cambiamento sta arrivando. Questo è un segno della rinascita della Polonia", ha detto il leader di Piattaforma civica, l'ex presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, rivolgendosi ai manifestanti. "Tutti investono nel lavoro e nella lotta contro la catastrofe climatica. E questi soldi ci sono stati negati perché qualcuno ha deciso di distruggere la democrazia in Polonia", ha affermato a sua volta il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski, esponente di Po. (Vap)