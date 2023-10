Azione: Benzoni-Gelmini, benvenuti Seresina e Sinibaldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La famiglia politica di Brescia in Azione nelle scorse ore ha accolto il vicesindaco Giampiero Seresina e il consigliere comunale Gianluca Sinibaldi, entrambi provenienti dal comune di Gardone Riviera. Competenza e passione, queste sono le caratteristiche di questi amministratori, che con la loro esperienza daranno un valore aggiunto alla comunità di Brescia in Azione". Lo dichiarano, in una nota congiunta, Fabrizio Benzoni, deputato di Azione, e Mariastella Gelmini, senatrice di Azione. "Il radicamento politico di Azione sul territorio bresciano è in corso da anni e questi ingressi nel partito sono la prova che il lavoro compiuto sul territorio va nella giusta direzione ed che siamo la casa capace di accogliere tutti coloro che credono in una politica che non si basa su slogan e promesse - aggiungono i due parlamentari -. Una politica non bipolare che opera per la cosa pubblica e i cittadini. Benvenuti Giampiero e Gianluca". (Com)