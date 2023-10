FI: Marrocco, partito forte grazie a contenuti e proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo competitivi nelle nostre scelte, nelle nostre proposte e grazie alla capacità di leggere il presente e di dare risposte concrete al Paese e ai cittadini. L'entusiasmo di questi giorni a Paestum è la risposta migliore per i nostri elettori e per quelli che lo diventeranno ed è andato di pari passo con la ricchezza dei contenuti e degli interlocutori protagonisti dei nostri panel. Come ci ha insegnato il Presidente Berlusconi, il partito cura i particolari, puntando forte sui giovani - accorsi qui numerosissimi -, valorizzando l’esperienza di chi ha fatto la storia del partito e continuerà a farla e mettendo al centro di tutta l’attività politica i valori e le idee". Lo ha dichiarato Patrizia Marrocco, deputato di Forza Italia, a Paestum, a margine della convention nazionale di FI. "Torniamo da Paestum con la consapevolezza che non deluderemo i nostri elettori e che saremo la casa di tutti coloro che si rispecchiano nei valori liberali, garantisti, moderati ed europeisti che dal 1994 difendiamo - ha continuato la parlamentare -. Abbiamo dedicato tanto spazio nei panel alle donne e alla giustizia, due temi centrali nella nostra attività politica e proseguiremo in Parlamento l’ottimo lavoro fin qui svolto in questa legislatura". (Rin)