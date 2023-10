Marelli: Richetti (Azione-Iv), riformisti non si accontentano degli slogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo dico con il massimo rispetto, e sia chiaro, ognuno sceglie di stare sui problemi come ritiene. Ma il punto adesso è evidente a tutti: i riformisti sono quelli che non si accontentano degli slogan, dei giri di parole, vanno dritti al punto e indicano le soluzioni. Insomma, stanno in Azione". Lo afferma Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera, in un post suoi suoi social a commento di un video che mostra Schlein e Calenda fuori i cancelli della Marelli a Crevalcore. (Rin)