Grecia-Cipro: incontro ministri Difesa Dendias e Giorgallas a Nicosia

- Il ministro della Difesa nazionale greco Nikos Dendias ha incontrato oggi a Nicosia l'omologo cipriota Michalis Giorgallas. I due hanno discusso dell'ulteriore rafforzamento della collaborazione bilaterale tra Grecia e Cipro, nonché di questioni regionali e internazionali di reciproco interesse, come ha scritto Dendias su X (ex Twitter). Il ministro ellenico si è recato a Nicosia per rappresentare il premier Kyriakos Mitsotakis e il governo greco in occasione del 63mo anniversario dell'indipendenza della Repubblica di Cipro. (Gra)