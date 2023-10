Legge Bilancio: Bonelli (Avs), si riducono stipendi ma non si toccano extraprofitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef) del governo "prevede una riduzione del 12 per cento agli stipendi e tagli a sanità, scuola e trasporto pubblico. A fronte di questi tagli gli 8,3 miliardi di euro previsti dalla tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche del governo Draghi, sono stati di fatto sanati e non incassati. Ma se un cittadino le tasse le deve pagare entro una certa data, perché altrimenti arriva l'accertamento fiscale dell'agenzia delle entrate, non si capisce la ragione per cui ancora oggi alle compagnie energetiche non sono stati reclamati questi miliardi. Ricordo che, nonostante il prezzo del gas dall'agosto del 2022 ad oggi è calato da 222 euro megawattora agli attuali 32 e nonostante questo calo dell'ottantacinque per cento verso il basso, le bollette del gas delle famiglie continuano ad aumentare, continuando a generare altri inaccettabili extra profitti per le società energetiche". Lo ha detto a Skytg24 il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli, che ha spiegato: "La proposta della Flat tax la ritengo inaccettabile come prevista dalla delega fiscale. Non siamo tutti uguali, c'è chi guadagna meno e c'è chi guadagna molto, non possiamo applicare a tutti la stessa aliquota per consentire di guadagnare e far pagare meno tasse a chi è più ricco. C'è un problema molto serio di giustizia sociale: in questo paese ci sono 69 persone che hanno un patrimonio di 233 miliardi di euro, io credo che sia legittimo chiedere che, nel momento in cui le famiglie oggi devono pagare con dalle proprie tasche una riduzione della spesa pubblica, che significa tagli alla sanità, al trasporto pubblico, agli investimenti sulla scuola sia giusto e onesto un contributo di solidarietà da parte di questi super-ricchi. Anche per affrontare il problema della giustizia ambientale". (segue) (Rin)