Legge Bilancio: Bonelli (Avs), si riducono stipendi ma non si toccano extraprofitti (2)

- L'ecologista ha aggiunto: "Rispetto al presunto complotto per far cadere il governo, paventato da Giorgia Meloni, chiarisco che noi non sosterremo mai nessun governo tecnico, anche perché penso che non ci sarà mai. Piuttosto che evocare con vittimismo queste sciocchezze, vorrei parlare della crisi di questo paese che il governo non sta affrontando, impegnato piuttosto a difendere quella accumulazione della ricchezza da parte di grandi società energetiche, bancarie, assicurative e farmaceutiche. E mettiamo da parte i capricci di un ministro che sta mettendo in grande difficoltà la finanza pubblica del nostro paese, il giocattolo del ponte sullo Stretto di Salvini, che costerebbe 15 miliardi. Noto che nella Nadef non ci saranno risorse, ecco lasciamo che Salvini straparli del suo giocattolo, mentre la situazione delle strade e del trasporto pubblico italiano, del quale si dovrebbe occupare - ha concluso Bonelli -, è sotto gli occhi di tutti: disastrosa". (Rin)