Spagna: sondaggio, 46 per cento elettori socialisti contrari ad accettare condizioni indipendentisti

- Il 46 per cento degli elettori del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) ritiene che il presidente del governo uscente, Pedro Sanchez, non dovrebbe cedere alle richieste di Uniti per la Catalogna (Erc) di Carles Puigdemont in cambio dei voti necessari per una sua nuova investitura. È quanto emerge da un sondaggio di Sigma Dos per il quotidiano "El Mundo". Solo il 34,5 per cento dei votanti socialisti sarebbe favorevole ad un accordo con i partiti pro-indipendenza catalani per scongiurare un ritorno alle urne. Nel caso dei simpatizzanti di Sumar, piattaforma di sinistra della ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, questa percentuale sale al 48,6 per cento.(Spm)