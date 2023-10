Azione: Calenda, contento che Rosato torni a collaborare con noi per alternativa liberale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono contento che anche Ettore Rosato, insieme ad Elena Bonetti torni a collaborare con noi per la costruzione di un’alternativa liberale, popolare e riformista al bipopulismo". Lo afferma su Facebook il leader di Azione, Carlo Calenda, in merito alla decisione di Rosato di lasciare Italia viva. "Sono anche felice che si chiarisca, io spero una volta per tutte, perché il Terzo polo è naufragato e di chi sono le responsabilità - aggiunge Calenda -. Lo dobbiamo agli elettori che nei mesi scorsi sono rimasti giustamente delusi, confusi e arrabbiati. Con Elena, che del Terzo polo era vicepresidente e Ettore Rosato che era presidente di Iv, abbiamo lavorato bene, duramente e con passione per cercare di dare vita a un partito unico liberaldemocratico. Non potevamo obbligare Renzi a fare ciò che non voleva fare. Auguro a Italia viva buona strada. Spero che ci sia possibilità di trovare, come con le altre forze politiche, convergenze su provvedimenti e iniziative, il tempo delle polemiche è fortunatamente finito". (Rin)